Incidente stradale questa sera in via De Martis all’ incrocio con via Gherardo delle Notti.

Un 32enne alla guida di uno scooter nell’affrontare la curva, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo cadendo a terra.

Sul posto un’ambulanza del 118 che ha trasportato il giovane al pronto soccorso dell’ospedale Marino.

Sul posto la polizia locale per i rilievi di legge.

