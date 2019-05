“Davanti alle richieste dei pastori il Consiglio regionale non può restare inerme, e chiedo che il neo presidente della V Commissione Piero Maieli si attivi per convocare al più presto il mondo delle campagne”. E’ quanto dichiara la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Carla Cuccu, sulla lotta per il prezzo del latte, che – sottolinea – “ha sancito l’inadeguatezza del Governo regionale passato e la superficialità della maggioranza appena eletta”.

“L’immobilismo sulle nomine degli assessori da parte del Governatore Solinas – prosegue Cuccu – non può e non deve condizionare la vita dei sardi. Soprattutto quelli che con urgenza attendono risposte dal mondo della politica. E’ il caso dei pastori sardi, in attesa che la Regione prosegua nel percorso già tracciato nei tavoli ministeriali, in primis il nodo che riguarda le eccedenze del pecorino romano da destinare agli indigenti, manovra che consentirebbe la risalita del prezzo del pecorino romano”.

“L’esecutivo è fermo, ma la Commissione Agricoltura è già stata composta – conclude l’esponente del Movimento 5 Stelle – così come tutte le altre. Serve urgentemente una convocazione perché si possano mettere in campo tutti gli strumenti possibili e si tracci un percorso che dia nuovamente serenità al mondo delle campagne”

Commenti

comments