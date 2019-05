“Diamo il via a una serie di appuntamenti in giro per l’Italia per incontraci tutti insieme e conoscere l’Europrogramma del MoVimento 5 Stelle per le elezioni europee del 26 maggio”, con queste parole si annuncia la visita in Sardegna del Vice Premier Luigi Di Maio.

Due sono le tappe prevista ad Alghero in piazza Pino Piras alle 11.30 e in serata alle 20 in piazza Repubblica ad Assemini.

Commenti

comments