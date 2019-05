Per celebrare l’inaugurazione della sua nuova base a Cagliari alla fine del mese, Volotea, la compagnia aerea che collega città di medie e piccole dimensioni, inaugura la sua nuova rotta esclusiva alla volta di Strasburgo (8.100 biglietti in vendita): da oggi, 2 maggio, si potrà volare verso il nord-est della Francia una volta alla settimana, ogni giovedì.

Sono confermate, inoltre, da oggi, le ripartenze dei voli verso Tolosa, fino a 2 volte a settimana nei periodi di più intenso traffico e con un’offerta di 12.000 posti.

Il 30 maggio, inoltre, verrà inaugurata la nuova base operativa Volotea a Cagliari, 5° in Italia e 13° in Europa, rinforzando così la connettività da e per la Sardegna. Infine, il 31 maggio, Volotea confermerà sia l’avvio della nuova rotta alla volta di Pescara, sia la ripartenza dei collegamenti per Venezia.

Commenti

comments