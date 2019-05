Gli Agenti della Questura di Nuoro hanno denunciato due ragazzi nuoresi alla Procura dei Minorenni di Sassari,ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed hanno segnalato alla Prefettura un altro minorenne, in quanto assuntore. Ieri gli Agenti di una Volante hanno notato in via delle Grazie la presenza di 4 ragazzi che, alla vista della pattuglia, nel tentativo di eludere il controllo, hanno lanciato alle loro spalle un contenitore di tabacco. Ma la mossa non è sfuggita ai poliziotti che, recuperato il contenitore hanno trovato al suo interno della marijuana, ed hanno quindi proceduto a perquisizione personale e domiciliare dei giovani, nel corso della quale è stata trovata altra sostanza stupefacente e soldi, probabile provento delle attività di spaccio.

Un giovane, in particolare, è stato trovato in possesso di 10 dosi di marijuana pronte allo spaccio, denaro contante di cui non sapeva giustificare la provenienza. Al ragazzo che aveva gettato l’involucro contente marijuana, a seguito di perquisizione domiciliare, veniva sequestrato un bilancino di precisione e denaro. Nel corso dell’operazione è stato sequestrato, complessivamente, circa mezzo etto di marijuana, destinato allo spaccio. Al termine delle attività tutti i minorenni sono stati affidati ai rispettivi genitori.

