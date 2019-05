Partiti sempre al lavoro per la formazione della Giunta regionale della Sardegna. Prima del tavolo del centrodestra sardo sulle amministrative, in programma oggi alle 18 nella sede del Psd’Az a Cagliari, il coordinatore della Lega per la Sardegna, Eugenio Zoffili, riunirà alle 16.30 i consiglieri del Carroccio e l’assessore alla Sanità Mario Nieddu.

“Sarà l’occasione per fare il punto sul lavoro fatto sinora”, spiega all’ANSA il deputato. Il vertice che si terrà alle 18 è stato convocato dal presidente della Regione, Christian Solinas. All’ordine del giorno le comunali del 16 giugno. “Noi – annuncia Zoffili – chiederemo al presidente, sul quale riponiamo massima fiducia, di nominare al più presto gli assessori mancanti”. Sette le deleghe ancora da assegnare nella Giunta sarda: Lavori pubblici, Affari generali, Agricoltura, Trasporti, Urbanistica, Industria, Cultura.

La Lega dovrebbe approdare ad Agricoltura e Affari generali.

Commenti

comments