Terzo sbarco di migranti in meno di 24 ore nel Sulcis. Sale a 22 quindi il numero dei giovani di sedicente nazionalità algerina arrivati in Sardegna. In tarda mattinata, intorno alle11, sono sbarcati all’interno del Poligono di Teulada (Su) altri 7 giovani, tutti in buone condizioni fisiche. Sono stati fermati dai Carabinieri del Poligono e dai colleghi della Compagnia di Carbonia e dopo le operazioni di rito trasferiti al Cpa di Monastir (Ca). Altri 15 sono sbarcati a Porto Pino tra ieri pomeriggio e stamani all’alba

Commenti

comments