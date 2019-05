I Carabinieri della Compagnia di Siniscola (Nu) nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti per il 1 maggio, hanno denunciato due uomini e una donna per guida in stato di ebbrezza.

Gli automobilisti sono stati sottoposti ai test etilometricied hanno riportato tassi alcolemici superiori a quelli consentiti. Per loro, oltre alla denuncia è scattato anche il ritiro della patente.

In un pub a La Caletta i militari della Stazione di Santa Lucia, hanno segnalato alla Prefettura di Nuoro, gli avventori, in tutto 16, sorpresi all’interno del predetto luogo pubblico in stato di ubriachezza e il titolare del locale, un 30enne in quanto, aveva somministrato bevande alcoliche fino a determinare lo stato di ubriachezza degli stessi in orari non consentiti violando così, l’ordinanza imposta dal Comune di Siniscola.

