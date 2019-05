“Il ministro dell’Interno riveda la decisione di trasferire la base dei Canadair da Olbia ad Alghero”. Lo chiedono due deputati del M5s, Alberto Manca e Nardo Marino. “L’imminente trasferimento determinerebbe pericolose ripercussioni per la Gallura e per l’efficienza complessiva del servizio antincendio in Sardegna e anche oltre i confini isolani”, sostengono nell’interrogazione al ministero da cui dipende il coordinamento del servizio.

I due pentastellati spiegano che “l’istanza ha solo ragioni tecniche” e che “la scelta di Olbia ha permesso di offrire un servizio eccellente su tutto il territorio sardo e un fondamentale supporto per le operazioni nel Centro Italia, tra Lazio, Toscana e Campania”. Spostando la base dei Canadair ad Alghero, “il tempo di percorrenza di ogni tratta verso la penisola aumenterebbe di mezz’ora, riducendo di un’ora il tempo massimo a disposizione per le operazioni di spegnimento”, insistono i due deputati del Movimento. Non solo.

“Rispetto alla Gallura, Alghero è più esposta al maestrale, che potrebbe compromettere i decolli”, è un’altra riflessione. Tra l’altro “la Gallura è una delle zone in cui gli incendi sono stati più devastanti per persone e cose – proseguono – perciò non si può privare questo territorio delle attuali garanzie di pronto e tempestivo intervento, tanto più che alcune basi elicotteristiche antincendio presenti nella zona rischiano di perdere la propria operatività perché dotate di strutture carenti dal punto di vista urbanistico e senza certificazioni di sicurezza per determinati impianti tecnologici”.

