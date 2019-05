I complimenti del presidente Tommaso Giulini dopo Cagliari-Frosinone e il raggiungimento di quota 40 non erano di facciata: l’allenatore Rolando Maran ha firmato oggi il rinnovo del contratto sino al 30 giugno 2022.

Un triennale a quattro giornate dalla fine del campionato per manifestare, da parte del club rossoblù, la volontà di costruire un progetto a lungo termine. Arrivato in Sardegna l’estate scorsa dopo quattro stagioni al Chievo, Maran ha concluso il girone di andata a quota 20 punti, come l’anno precedente della gestione Rastelli-Lopez.

Dopo un brutto inizio di girone di ritorno il Cagliari è decollato da metà febbraio in poi grazie soprattutto alle vittorie alla Sardegna Arena. Ora l’obiettivo è quello di conquistare il decimo posto in classifica. La salvezza non è ancora matematicamente conquistata, ma potrebbe arrivare già dalla prossima giornata.

