“Comparare e condividere best practice in tema di processi decisionali per la realizzazione di infrastrutture dedicate alla mobilità a piedi e in bici, così da diffondere il favore per la mobilità attiva e a più basso impatto ambientale”. Così il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, alla vigilia della campagna di sensibilizzazione di Cyclewalk, il progetto comunitario all’interno del quale cooperano diverse città europee in una partnership di cui fa parte anche il capoluogo gallurese da tre anni.

La campagna è parte fondamentale del progetto e dai prossimi giorni entrerà nel vivo con una serie di impegni dedicati a dipendenti pubblici, stakeholder e cittadini. I tre eventi formativi gratuiti e aperti al pubblico serviranno per condividere gli obiettivi strategici dell’amministrazione. L’8 maggio alle 16 si parte dal Comune, in corso Umberto I, con “La mobilità attiva come stile di vita e i suoi benefici – Smart walking”.

Il 22 maggio alle 16 riflettori su “La mobilità attiva come stile di vita e i suoi benefici-Bike is a lifestyle”. Si chiude il 29 maggio alle 9.30 nell’aula consiliare con “La mobilità attiva come stile di vita e i suoi benefici”.

Commenti

comments