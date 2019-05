La Regione Sardegna presente al 32° Salone Internazionale del Libro di Torino in programma dal 9 al 13 maggio. Filo conduttore di quest’anno “Il gioco del mondo”, dall’omonima romanza di Julio Cortazar, titolo scelto per trasmettere un messaggio: la cultura non contempla frontiere o linee divisorie; non ha confini, anzi supera divisioni e muri.

Sul tema della mescolanza delle culture si confronteranno le dieci case editrici sarde che saranno al Lingotto Fiere, ognuna delle quali porterà una selezione di otto pubblicazioni: Amico Libro Casa Editrice, Cabu Abbas Casa Editrice, EdiUni, Edizioni Segnavia, Coedisar, Pettirosso Editore, S’Alvure, Gi.A di Giorgio Ariu, Panoramika Editrice, Nema Press.

Per il presidente della Regione e assessore ad interim alla Cultura, Christian Solinas, “il ruolo delle istituzioni deve essere quello di stare accanto agli autori e operatori sardi, sempre più presenti nell’editoria nazionale e internazionale, sostenendo progetti e incoraggiando iniziative capaci di creare momenti di crescita culturale ed economica”.

