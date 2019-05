Notiziario di Napoli-Cagliari. NAPOLI: SESSIONE COMPLETA PER INSIGNE, DIAWARA DIFFERENZIATO Seduta pomeridiana per il Napoli a Castel Volturno. Gli azzurri in vista del match con il Cagliari hanno fatto attivazione in avvio con l’ausilio anche di ostacoli bassi. Successivamente lavoro tecnico. Di seguito mini torneo a 4 squadre. Si è imposta la formazione composta da Ospina, Ghoulam, Koulibaly, Ounas e Mertens. Insigne ha svolto sessione completa tranne il minitorneo finale. Differenziato per Diawara. Vlad Chiriches è stato operato a Villa Suart per la lussazione alla spalla sinistra. Si è trattato di un intervento complesso che è perfettamente riuscito. Il romeno sarà pronto per il ritiro estivo di Dimaro Folgarida.

CAGLIARI: DOPO LUNGO STOP CASTRO RIENTRA IN GRUPPO Prosegue la preparazione dei rossoblù di Maran in vista della sfida di domenica alle 20.30 contro il Napoli al San Paolo. La squadra ha iniziato la seduta del giovedì con la fase di attivazione, a seguire esercizi di tecnica a coppia. Poi la parte tattica con esercitazioni su sviluppi offensivi di squadra e reparto. In chiusura una serie di partitelle a settori. Ha ripreso ad allenarsi regolarmente con la squadra Castro, reduce dalla lunga convalescenza dopo l’intervento al ginocchio. In gruppo anche Klavan. Terapie, invece, per Joao Pedro, Faragò e Birsa: quest’ultimo ha riportato una contusione al braccio sinistro, lo stesso interessato da una frattura a gennaio.

Commenti

comments