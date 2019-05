In vista delle elezioni comunali di Cagliari, nasce un progetto che vuole essere alternativo al centrodestra e al centrosinistra e che si caratterizza per essere legate alle tematiche dell’ambientalismo.

La lista indica come candidato sindaco, Angelo Cremone, leader storico ecologista ed ecopacifista.

“Viviamo un momento storico epocale per l’ambiente, il pianeta entro dodici anni risulterà in condizioni irreversibili sotto il punto di vista climatico”, affermano nella nota.

“Dal riscaldamento planetario agli

scioglimenti dei ghiacciai fino all’innalzamento dei mari, qualche voce si leva nel silenzio generale, come quella fresca della giovane svedese Greta, ma come lei stessa ci ricorda, ogni città

deve dare il suo contributo per affrontare questo stato di cose e cambiare le politiche da apprendisti stregoni perpetrate dagli stati nazionali”… “Possiamo incidere e correggere i nefasti comportamenti occidentali in campo energetico e

industriale attraverso l’agire e le scelte di ogni cittadino ma anche impostando una politica locale che veda Cagliari Città: Universitaria, dell’Energia Pulita, della Pace e del Dialogo, della Cultura,

dello Sport, della Salute, della Sostenibilità Urbana”, conclude la nota.

