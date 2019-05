“I consiglieri regionali della Lega hanno posto la necessità di integrare la Giunta con i sette assessori mancati”. Lo ha dichiarato il coordinatore del partito per la Sardegna, Eugenio Zoffili, dopo il vertice con gli otto membri della Lega nell’Assemblea e l’assessore alla Sanità Mario Nieddu. Il deputato ha “portato” la posizione del gruppo al tavolo del centrodestra sulle amministrative riunito questa sera nella sede regionale del Psd’Az in viale Regina Margherita a Cagliari.

Presenti, oltre al governatore Christian Solinas, Ugo Cappellacci e Settimo Nizzi di Forza Italia, Salvatore Deidda di Fratelli d’Italia, Giorgio Oppi (Udc), Mariolino Floris (Uds), Giancarlo Carta (Sardegna 20Venti), Pietrino Fois (Riformatori), Franco Cuccureddu (Sardegna Civica), Gianfranco Scalas (Fortza Paris) e Roberto Sorcinelli (Energie per l’Italia). “I tempi sono maturi per completare la squadra, quindi è il caso di procedere con urgenza, abbiamo piena fiducia nel presidente della Regione – ha sottolineato Zoffili prima della riunione con gli alleati – noi abbiamo chiesto e ottenuto la Sanità, abbiamo diritto ad altri due assessorati sui quali abbiamo lasciato piena libertà a Solinas. Se da parte sua ci dovesse essere disponibilità sulla delega all’Agricoltura il mio nome è Daria Inzaina: qualcuno critica il suo curriculum, ma ricordiamoci che è un’allevatrice. Se poi non ci fosse la disponibilità, allora si vedrà in base alla delega disponibile”.

Quanto agli Affari generali, “il nome è Giorgio Todde”. All’ordine del giorno del tavolo – dove inevitabilmente si parla anche di Giunta – le amministrative del 16 giugno. In particolare le candidature nei cinque centri dell’Isola con oltre 15mila abitanti, tra cui Cagliari e Sassari. Nel primo caso, in particolare, a correre dovrebbe essere Paolo Truzzu (FdI) forte dell’indicazione nazionale di Meloni, Salvini e Berlusconi, ma i Riformatori continuano a rivendicare una scelta condivisa a livello locale. A Sassari si è già presentato con una lista civica Nanni Campus (ex Pdl), ma la situazione è tutta da definire.

