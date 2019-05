Si è svolto giovedì 2 maggio nella facoltà di economia l’incontro-dibattito: “Ambiente e Paesaggio in Sardegna tra tutela e valorizzazione. Il problema di una informazione corretta e trasparente sulla pianificazione paesaggistica“, organizzato da alcuni studenti del corso di Marketing & Comunicazione guidati dal professor Giuseppe Melis.

All’incontro l’Ing. Giampaolo Marchi e l’Arch. Sandro Roggio hanno portato avanti una discussione sul piano paesaggistico regionale promossa dalla giunta Soru e attualmente in vigore in Sardegna. Per Marchi al vincolo andrebbero apportate alcune modifiche, mentre per Roggio il piano va bene così com’è.

E’ intervenuto anche Renato Soru, che ha spiegato il perché di questa legge durante il suo mandato e del perché un vincolo di questo tipo sia necessario per tutelare i paesaggi della Sardegna, con particolare attenzione alle zone costiere, dove la cementificazione è stata fin sempre troppo libera.

All’incontro hanno partecipato numerose persone, non solo gli studenti della facoltà di economia, ma tutti coloro interessati alla tutela e alla salvaguardia del territorio.

Il gruppo di studenti guidato dal professor Melis è formato da: Pier MArio Deiana, Marta Poddie, Fracesca Scuderi, e Daniela Fozzi, che con costanza e sensibilità hanno portato avanti l’organizzazione dell’evento.

