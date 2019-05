Sono aperte le iscrizioni alle scuole ai servizi per la prima infanzia (asili nido comunali, strutture convenzionate, sezioni sperimentali e micronido a domicilio) per l’ammissione dei bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni. Per fare domanda c’è tempo sino al 3 giugno 2019.

Per l’accesso ai servizi (anno educativo 2019-2020) è indispensabile che il minore e almeno un genitore siano residente a Cagliari, sia al momento della presentazione della domanda, che dell’inserimento.

Fanno eccezione i dipendenti dell’Amministrazione comunale, mentre le domande dei non residenti non verranno inserite in graduatoria e potranno essere ammesse solo qualora vi siano posti disponibili nelle strutture.

I moduli per fare domanda sono disponibili all’Ufficio Asili Nido del Servizio Pubblica istruzione, Politiche giovanili e Sport (viale San Vincenzo 2-4), gli asili nido comunali di in via Crespellani, via Watt e via Schiavazzi. In alternativa presso l’Urp – Ufficio relazioni con il pubblico (Palazzo Civico, ingresso via Nazario Sauro 19) e nell’area tematica appositamente dedicata sul portale istituzionale.

