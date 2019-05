Il Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica del Comune di Cagliari ha avviato una procedura per acquisire manifestazioni di interesse per l’individuazione di un professionista al quale affidare l’incarico di componente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo per competenze di Agronomia nell’ambito dei lavori di realizzazione del Parco degli Anelli (primo lotto).

I soggetti in possesso dei requisiti previsti dell’Avviso Pubblico che volessero manifestare il proprio interesse, dovranno presentare formale istanza, utilizzando la piattaforma telematica del Portale delle Gare d’Appalto del Comune di Cagliari, entro le 24 del 17 maggio 2019.

