Un modo innovativo per promuovere il territorio. Passerà attraverso il formaggio, una delle specialità tipiche della Sardegna, che sarà “raccontato” insieme ai luoghi dove viene prodotto, e proposto, in sedici diverse tipologie poco note, nei menù di altrettanti ristoranti cagliaritani dall’11 al 20 maggio. È Cagliari, say Cheese!, progetto allestito dal Centro Servizi Promozionali per le Imprese, l’Azienda speciale della Camera di Commercio di Cagliari, che nasce con l’obiettivo di trasformare un’eccellenza alimentare nostrana in un veicolo formidabile di promozione turistica: una sorta di biglietto da visita di alcune zone del Sud Sardegna poco conosciute, sperimentando, così, un nuovo strumento per raccontare il territorio e incentivarne la conoscenza e la destagionalizzazione.

Così, dall’11 al 20 maggio sedici locali cagliaritani presenteranno nei loro menù, i formaggi selezionati. Attraverso Cagliari, say Cheese!, i ristoratori elaboreranno nuove proposte gastronomiche che comprendano i formaggi proposti, utili per lo sviluppo della filiera corta. Si opererà in rete per mettere in evidenza le eccellenze del Sud Sardegna. Per questo, ogni tipo di formaggio inserito nei menù, sarà rappresentativo di un’azienda casearia e del territorio che la ospita, ricco di storia, tradizioni, peculiarità che meritano di essere scoperte e valorizzate dal punto di vista turistico.

Altro aspetto originale di Cagliari, say Cheese! sarà la creazione di un menù parlante: presente in ogni locale che ha aderito all’iniziativa e attivabile da qualsiasi dispositivo mobile attraverso la lettura di un QR Code, farà da “Cicerone” ai clienti dei ristoranti, rivelando, per ciascuna tipologia di formaggio, le sue caratteristiche, le tecniche utilizzate per realizzarlo, le particolarità del luogo dal quale proviene, per una fusione perfetta tra turismo e gastronomia.

Ulteriore elemento importante del progetto è che ogni ristorante presenterà una ricetta originale che contempla uno dei formaggi selezionati per l’iniziativa insieme a un plateau di 4 formaggi, al costo non superiore ai10 euro. Al termine di Cagliari, say Cheese! sarà realizzato anche un ricettario, per illustrare tutte le possibili combinazioni delle sedici specialità casearie con altre pietanze e vini, insieme ai metodi migliori per preparare piatti prelibati, in modo tale da continuare a sostenere il loro consumo oltre la fine del progetto e a incuriosire sui luoghi della loro produzione.

Non è un caso la scelta del formaggio come protagonista di Cagliari, say Cheese!. La Sardegna è, infatti, sia in Europa che in Italia, una delle regioni dove l’arte casearia è più ricca per varietà di tipologie ed elaborazione del prodotto. Inoltre, la produzione di formaggi, spesso tramandata di generazione in generazione, assume nell’Isola caratterizzazioni estremamente variegate, le stesse che, con Cagliari, say Cheese!, si vogliono far conoscere al comparto ristorativo, per esercitare al meglio il suo ruolo primario nella promozione agroalimentare e del territorio.

Cagliari, say Cheese! vuole, quindi, sperimentare un modo innovativo di fare promozione turistica, utilizzando uno dei prodotti isolani più conosciuti, il formaggio. Una specialità tipica, che unisce ristoratori con aziende casearie, per contribuire al loro rilancio in senso etico, ma anche per scoprire i luoghi dove viene prodotto e raccontare un’Isola che, oltre al mare, può offrire molto altro.

