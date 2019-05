La Capitaneria di porto di Porto Torres ha fermato un peschereccio nelle acque di Stintino e ha sequestrato 10 aragoste appena pescate nell’area marina protetta dell’Asinara, di taglia inferiore a quella consentita dalle norme.

I dieci esemplari trovati a bordo del peschereccio dai militari del pattugliatore d’altura CP 291, misuravano meno di 9 centimetri di lunghezza, e sono stati immediatamente rimessi in libertà dagli ispettori della pesca. Al peschereccio controllato è stato intimato di fare rotta verso il porto di Stintino, scortato dalla motovedetta della Guardia Costiera. Arrivati in banchina, i pescatori sono stati multati con una sanzione amministrativa di 1.000 euro per la violazione delle leggi in materia di rispetto delle taglie minime del pescato.

Non solo, in base alla normativa comunitaria, al comandante del peschereccio saranno applicati 5 punti di penalità sia sulla licenza di pesca, sia sul titolo professionale (al raggiungimento di 18 punti viene automaticamente sospesa la licenza e il titolo professionale del comandante per un periodo di due mesi).

