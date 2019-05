Nuovo tentativo di sfratto questa mattina in via Bacaredda a Cagliari in una delle palazzine di proprietà di Area, Agenzia Regionale per l’Edilizia Abitativa.

Questa volta a subire lo sfratto una giovanissima ragazza che vive nell’appartemanro con il figlio e il compagno.

La giovane si è barricata in casa e sotto l’abitazione sono arrivati a decine per esprimere solidarietà alla giovane.

