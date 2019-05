Ore decisive per definire i nomi dei candidati sindaci del centrodestra alle comunali del 16 giugno nei centri della Sardegna con più di quindicimila abitanti. Ieri il tavolo regionale ha delegato la scelta finale ai tavoli cittadini che si riuniranno oggi pomeriggio.

A Cagliari il vertice è in programma alle 17 nella sede del Psd’Az. Più o meno contemporaneamente la coalizione si riunirà anche a Sassari e Alghero, mentre potrebbero essere rinviati i tavoli di Monserrato e Sinnai. Allo stato attuale la situazione più lineare sembra quella del capoluogo dove in corsa – per indicazione del triunvirato nazionale composto da Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi – c’è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Paolo Truzzu.

I Riformatori rivendicano però una sintesi condivisa a livello locale e propongono il nome di Giorgio Angius. Il tavolo odierno dovrebbe comunque ratificare la scelta dell’esponente di FdI. A Sassari in campo ci sono l’avvocato Gabriele Satta, dirigente di Forza Italia indicato da Berlusconi, Mariolino Andria, vicino a Fortza Paris e gradito a Lega e Psd’Az, e Michele Solinas dei Riformatori.

Ad Alghero circolano i nomi di Alberto Zanetti dei Riformatori, Mario Conoci (Psd’Az), Lelle Salvatore (Udc) e Maria Grazia Salaris (lista civica). A Monserrato il candidato potrebbe essere essere l’ex sindaco Tomaso Locci, a Sinnai, per ora, il nome è rimasto top secret. Dai tavoli di oggi scaturirà probabilmente l’ufficialità della corsa di Truzzu e forse il nome del candidato di Sassari. Gli altri potrebbero approfittare del fine settimana per riflessioni ulteriori e sciogliere le riserve martedì. Termine ultimo per presentare le liste è fissato per le 12 del 18 maggio, tra due settimane.

Commenti

comments