“La Sovranità Alimentare è il diritto di tutti i popoli di determinare

il proprio modello di produzione, distribuzione e consumo del cibo ed è

un diritto universale dal valore profondamente democratico e inclusivo,

per questo è il contrario del Sovranismo che si fonda sulla paura e

l’autarchia”, scrive Gianni Fabbris presidente nazionale di

Altragricoltura nel documento delle proposte e candidato nella lista “la

sinistra” per la circoscrizione del Sud. “E’ sui principi della

Sovranità Alimentare, vera alternativa al modello della crisi che sta

colpendo profondamente le aree rurali italiane e minando il diritto al

cibo e ad un territorio ecologicamente compatibile, vanno rifondate la

Politica della Pesca e la Politica Agricola Nazionale ed Europea”.

Mimmo Viscanti, presidente del Movimento Riscatto: “Abbiamo perso negli

ultimi dieci anni il 20% del nostro Patrimonio Produttivo, la politica

fermi la crisi e restituisca dignità a chi lavora in agricoltura e nella

pesca e garantisca il diritto al cibo. La nostra scelta ci porta a

sostenere con forza e convinzione le persone del nostro Movimento

candidate indipendenti nella lista La Sinistra.

Altragricoltura, l’Associazione nazionale di agricoltori, braccianti e

consumatori che dal 2000 si batte contro la crisi rurale e per la

Sovranità Alimentare. Movimento Riscatto, dal 2015 conduce una

mobilitazione costante per affermare i diritti delle Comunità Rurali e

degli Agricoltori.

Durante la Conferenza stampa saranno diffusi il documento di

Altragricoltura per il Cambio delle Politiche Agroalimentari Europee e

Nazionali, l’Appello del Movimento Riscatto al voto per i candidati del

Movimento, una lettera aperta a tutti e tutte le candidate alle elezioni

europee perché contribuiscano a porre al centro della Campagna

elettorale i temi della Terra, del Mare, del lavoro e del diritto al

cibo ed alla tutela dell’ambiente rurale e marino. Come in tutte le

iniziative di Altragricoltura e del Movimento Riscatto, verranno

raccolte le firme per la legge di iniziativa popolare sulla Transizione

Energetica.

Alla Conferenza stampa partecipano delegazioni contadine delle diverse

aree d’Italia, i due candidati della lista La Sinistra dirigenti di

Altragricoltura (Gianni Fabbris e Elisabetta Pezzini), il Presidente del

Movimento Riscatto Mimmo Viscanti.

Sono invitati a partecipare realtà associative e sindacali del mondo

agricolo e tutti i candidati della lista La Sinistra (fra di loro hanno

già annunciato la partecipazione Mirco Rauso, Adelmo Cervi e Sandro

Medici).

