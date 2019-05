Continua il tour di Michela Murgia sull’Isola per la presentazione del suo ultimo libro, Noi siamo tempesta (Salani, 2019). Una raccolta di imprese, sedici storie collettive di successo, scritte con il dichiarato intento di ricordare e sottolineare l’importanza della collaborazione, in un mondo che pare non capire quanto l’eroe solitario sia l’eccezione e non la regola. La vita quotidiana è il frutto infatti di imprese mirabili compiute da persone del tutto comuni che hanno saputo mettersi insieme e fidarsi le une delle altre. È così che è nata Wikipedia, che è stato svelato il codice segreto dei nazisti in guerra e che la lotta al razzismo è entrata in tutte le case di chi nel ’68 guardava le Olimpiadi.

Michela Murgia ha scelto sedici avventure collettive famosissime o del tutto sconosciute e le ha raccontate come imprese corali, perché l’eroismo è la strada di pochi, ma la collaborazione creativa è un superpotere che appartiene a tutti. Il volume è disegnato da The World of Dot. Con un fumetto di Paolo Bacilieri. Imprese corali, perché dopotutto “è così che è nata Wikipedia, che è stato svelato il codice segreto dei nazisti in guerra e che la lotta al razzismo è entrata in tutte le case di chi nel ‘68 guardava le Olimpiadi”.

Appuntamento sabato 4 a Fordongianus, alle 17:30 nella splendida Piazza Aragonese; domenica 5 è la volta di Budoni, alle 17 all’anfiteatro Andrea Parodi; lunedì 6 appuntamento a Santa Teresa Gallura, al cineteatro Nelson Mandela alle 21.

