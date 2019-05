La Sardegna si unisce alle celebrazioni per la Festa dell’Europa, che ogni 9 maggio celebra l’anniversario della dichiarazione di Schuman, considerata l’atto di nascita dell’Unione.

Due gli eventi in programma: l’8 maggio (9:30-13:00), nel polo universitario di Sa Duchessa, a Cagliari, si svolgerà l’iniziativa “L’Europa tra realtà e percezione”, che include anche il lavoro realizzato nel corso del laboratorio “La Sardegna cresce con l’Europa”, promosso dall’Autorità di gestione del Programma operativo del Fondo Ue di sviluppo regionale (Fesr), facoltà di Scienze della comunicazione dell’Università di Cagliari ed Europe Direct Regione Sardegna. I relatori interverranno sulle differenze fra l’Ue reale, con le sue opportunità per i cittadini, e quella percepita.

Il 9 maggio (9:30-13:00), in concomitanza con l’evento nazionale, al Teatro dell’Eliseo di Nuoro saranno invece premiate le classi vincitrici dell’iniziativa “A scuola di OpenCoesione Sardegna”. La prima classificata riceverà un viaggio a Bruxelles per visitare le istituzioni Ue, la seconda e la terza una visita studio in Sardegna su monitoraggio civico e data journalism.

