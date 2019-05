Un chilometro di nuove reti idriche e 300 metri di nuove reti fognarie per un investimento complessivo di 150mila euro. Sono i numeri dell’intervento che Abbanoa sta portando a compimento a Ozieri grazie alle risorse del programma per le manutenzioni straordinarie trimestrali.

In via Ospedale civile le vecchie tubature, ormai deteriorate, sono state sostituite con quelle nuove, realizzate con materiali e tecniche che garantiscono più efficienza e durata. A Binzas de Mela sono in corso i lavori per rifare integralmente la condotta principale che dall’acquedotto di Pattada alimenta il serbatoio cittadino di Tramentu Nuovo, oltre 600 metri di tubature nuove che stanno prendendo il posto della vecchia condotta in acciaio, che richiedeva ormai una cinquantina di interventi di riparazione all’anno.

“Si tratta di interventi che la comunità attendeva da molto tempo, soprattutto quelli nella centralissima zona dell’ospedale e quelli della rete d’adduzione dalla diga del Lerno, che ha prodotto tanti disagi e continue interruzioni nell’erogazione dell’acqua”, dice il sindaco Marco Murgia.

