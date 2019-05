Lorenzo Insigne sta bene e potrebbe tornare dal primo minuto in campo nel match di domenica sera contro il Cagliari. L’attaccante azzurro ha smaltito i problemi muscolari e oggi si è allenato normalmente con i compagni, pronto a riprendersi il posto in attacco e la fascia di capitano. Ancelotti pondera quindi in queste ore il ballottaggio a tre con Mertens e Milik per trovare l’attacco giusto e continuare la striscia positiva iniziata a Frosinone. Il Napoli vuole vincere e convincere i tifosi con un finale di stagione di successi e tranquillità per blindare il secondo posto.

Domenica, complici i prezzi alti imposti nelle curve (30 euro) dopo le dure contestazioni della scorsa settimana, saranno pochini gli spettatori al San Paolo, ma gli azzurri sono pronti a convincerli con il gioco, per ritrovare un abbraccio dei supporter nell’ultimo big match che resta, quello del 19 maggio contro l’Inter, ultima rivale per la piazza d’onore. Intanto anche l’atmosfera con i tifosi si è ammorbidita: una delegazione di ultras della Curva A è stata a Castel Volturno e ha spiegato a Callejon e agli altri giocatori che il rifiuto della maglia dell’esterno spagnolo è stata un’iniziativa di un singolo tifoso. Vicinanza alla squadra, quindi, anche se restano sullo sfondo le contestazioni degli ultras nei confronti del presidente De Laurentiis. Il patron, intanto, si prepara a costruire con Ancelotti la squadra del prossimo anno, ripartendo proprio da Insigne e cercando di proteggere dalle offerte Allan e Koulibaly.

Il medico del Napoli, Alfonso De Nicola, ha fatto il punto sull’infermeria azzurra: “L’intervento di Chiriches – ha detto a Radio Kiss Kiss Napoli – è stato lungo e complesso, diverso da quello di un anno fa. Servirà un mese di stop, la spalla così sarà stabile dopo e quasi sicuramente non avrà più problemi. Insigne? Oggi l’ho visto anche bene. Era sorridente e quando è così vedi che non ha grossi problemi. Diawara oggi ha fatto differenziato, ma l’ho visto bene. Speriamo possa tornare in gruppo insieme a Maksimovic già dalla settimana prossima”.

