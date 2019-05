Nuova fumata grigia dall’incontro cittadino del centrodestra per l’individuazione del proprio candidato sindaco alle comunali di Alghero. L’incontro nella sede del Psd’Az non ha dato alcun esito, ma l’accordo in base al quale Alghero spetterebbe all’asse Lega/Psd’Az è fortemente in discussione per via di un sondaggio che fa salire le quotazioni di Nunzio Camerada, consigliere comunale di Forza Italia.

Secondo due distinti monitoraggi sulle intenzioni di voto degli algheresi, Camerada sarebbe il candidato sindaco più gradito, seguito da Emiliano Piras di Noi con Alghero, Mario Conoci del Psd’Az e Lelle Salvatore dell’Udc. Ma soprattutto sarebbe testa a testa con Mario Bruno, sindaco uscente e ricandidato dal centrosinistra.

In ogni caso la coalizione correrà con almeno sette liste: Forza Italia, Lega, Psd’Az, Udc, Fratelli d’Italia, Noi con Alghero e Riformatori con Fortza Paris. Il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, esponente della Lega di Alghero, sarebbe pronto a fare un altro nome ad alto gradimento, non diretta espressione del partito.

