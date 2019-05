E’ stato incoronato questa mattina a Bangkok il re della Thailandia, il 66enne Maha Vajiralongkorn, succeduto al padre Bhumibol Adulyadej nel 2016: l’incoronazione del re, conosciuto come Rama X, è avvenuta nel primo di tre giorni di elaborate cerimonie che si terranno nella capitale, alla presenza di leader stranieri e decine di migliaia di thailandesi lungo le strade e il fiume che attraversa la metropoli.



La corona – tempestata di diamanti e del peso di 7,3 kg – gli è stata consegnata dal capo bramino, un prete induista che ha svolto un ruolo guida nella cerimonia buddista-induista di oggi.



Solo pochi giorni fa, Rama X ha ufficializzato il suo matrimonio con Suthida Na Ayutthaya, un’ex assistente di volo della Thai Airways da pochi anni promossa a responsabile del suo servizio di sicurezza. La nuova regina (41 anni) è la quarta moglie del sovrano, che risiede per gran parte dell’anno in una villa in Germania.



