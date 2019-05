Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le fiamme gialle della Tenenza di Iglesias hanno concluso un’attività di verifica nei confronti di un professionista operante nell’Iglesiente nel settore delle assicurazioni.

l’input operativo scaturisce nell’ambito di una preliminare attività di controllo del territorio e da una successiva attività di riscontro dei dati estrapolati dalle banche dati in uso al corpo.

L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti.

L’opera di ricostruzione del volume d’affari è stata effettuata mediante l’esame analitico della documentazione fiscale esibita dal contribuente all’atto dell’avvio della verifica e di quella che è stata acquisita attraverso controlli incrociati eseguiti nei confronti delle società con cui ha collaborato il professionista.

Gli importi ricostruiti sono stati successivamente confrontati con le risultanze della banca dati denominata “Spesometro”, nella quale sono contenuti tutti i dati relativi alle fatture emesse e ricevute da ogni contribuente titolare di partita iva.

Le operazioni di controllo hanno permesso di appurare che l’agente assicurativo, oltre a non aver tenuto regolarmente la contabilità, per le annualità dal 2015 al 2017 ha omesso di indicare nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette per 107.704 euro.

Altresì, il professionista verificato non ha operato ritenute alla fonte ai fini IRPEF su una parte dei compensi ricevuti nelle annualità 2018 e 2019 pari 9.181 euro.

L’operazione si inquadra in un più ampio quadro di intensificazione delle attività di polizia economica – finanziaria disposte dal Comando Provinciale di Cagliari, a tutela degli interessi della collettività – condizione indispensabile per il raggiungimento dell’equità sociale – e conferma l’impegno quotidiano delle fiamme gialle nel territorio a tutela della legalità sotto ogni veste.

