“La partita con il Cagliari è importante perché abbiamo l’opportunità di conservare il secondo posto, raggiungere gli 80 punti e chiudere bene la stagione. La squadra dà segnali positivi, continua ad essere brillante, senza segnali di stanchezza, e proveremo a chiudere bene”.

Lo ha detto il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti alla vigilia del match con i sardi, in un San Paolo che si annuncia semivuoto: “Avere lo stadio pieno – ha commentato il tecnico – è uno stimolo importante, ma credo che il dato attuale non sia stata solo colpa delle prestazioni. Lo stadio non era pieno neanche nei periodi buoni, è più complesso il problema del San Paolo. Non è solo legato ai risultati. In molte squadre c’è un forte legame con la maglia, meno con le proprietà. Il malessere nasce da lì, soprattutto per le proprietà straniere, il caso della Roma è emblematico, ma il tifoso deve essere focalizzato sulla maglia e non sul nome del proprietario. All’estero sono legati alla squadra i tifosi al di là dei proprietari russi, cinesi, thailandesi”.

