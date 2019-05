“Visto che Luigi Di Maio è così interessato alle criticità della Sardegna, mi auguro che martedì alle 11 possa venire in Aula a Montecitorio e rispondere alle mie tre interrogazioni parlamentari sul malfunzionamento delle coperture telefoniche in alcuni centri dell’Isola, visto che si tratta di questioni che riguardano il ministero di sua competenza”.

Lo dichiara il deputato e coordinatore della Lega per la Sardegna, Eugenio Zoffili, che invita il responsabile del Mise a rivolgere “più attenzione ai problemi reali della Regione, invece di continuare ad attaccare la Lega e il presidente della Giunta Christian Solinas”. Oggi il vicepremier è nell’Isola per un tour che toccherà Alghero e Cagliari, ha criticato il fatto che a 70 giorni dalle elezioni regionali la squadra di governo non sia ancora al completo e ha definito l’Esecutivo guidato da Solinas “un’accozzaglia politica che tiene in ostaggio la Regione”.

“La Giunta è operativa – è la replica di Zoffili – e gli interim del governatore hanno fatto risparmiare soldi ai sardi”. Ad ogni modo, assicura, “l’integrazione delle deleghe mancanti è imminente”.

