“Forza Italia non ha bloccato proprio nulla. Non solo abbiamo già indicato al presidente Solinas la nostra rosa di nomi, ma addirittura gli assessori del nostro partito (Giuseppe Fasolino alla Programmazione e Alessandra Zedda al Lavoro) sono già stati nominati da settimane e sono pienamente operativi. Sono i fatti pertanto a smentire ogni diversa ricostruzione”. Lo precisa Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia e coordinatore regionale del partito in Sardegna.

Lo precisa Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia e coordinatore regionale del partito in Sardegna.

Commenti

comments