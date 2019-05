Un errore di etichettatura indica come “senza glutine” la farina di manioca che, invece, lo contiene fra i suoi ingredienti e che dunque potrebbe presentare rischi per chi è intollerante o allergico: per questo le catene Auchan e Simply oggi, 4 maggio, hanno richiamato due lotti di farina di manioca prodotti da General Mills Brasil Ltda nella sede dello stabilimento di Avenida Irene Silveira Costa – Parte A s/n Pouso Alegre (MG) Brasile, invitando i consumatori affetti da allergia o intolleranza a restituire le confezioni.

L’avviso è stato pubblicato sui siti internet di Auchan e Simply e riguarda il marchio YOKI della Farofa pronta de mandioca YOKI 500 g. Il richiamo interessa unicamente i seguenti lotti: L18BRMP11 e L 18BRMP12, entrambi con scadenza 07/10/2019. Come informano Auchan e Simply, questi presentano un errore di etichettatura: è indicata infatti la dicitura “senza glutine”, mentre tra gli ingredienti sono presenti cereali contenenti l’allergene glutine.

Pertanto, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, in via cautelativa, si avvisano i consumatori, affetti da allergia o intolleranza al glutine, di non consumare tali prodotti e restituire le confezioni al punto di vendita per la sostituzione, avvertono Auchan e Simply, che mette a disposizione per ulteriori informazioni. Da un punto di vista sanitario si tratta di una non conformità con un elevato indice di rischio per i celiaci o le persone che presentano intolleranza al glutine. Mentre non ci sono problemi per tutti gli altri.

