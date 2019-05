“Individueremo un nome nei tempi che servono per completare le liste”. Così Luigi Di Maio sul nome del candidato sindaco del M5s per le comunali di Cagliari ancora da individuare. Il voto è in programma il 16 giugno.

Il centrodestra ha scelto Paolo Truzzu (Fdi), il centrosinistra celebra domani le primarie. E il M5s? “Quello che stiamo facendo per le comunali – ha detto Di Maio – è rafforzare il movimento cambiando anche le regole che riguardano il doppio mandato per i consiglieri comunali e metterci assieme ai movimenti civici che sono presenti sul territorio, questo per migliorare le nostre performance a livello locale”.

Commenti

comments