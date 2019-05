“In pedana con Amelia – lo Spettacolo di Fantasia della Ginnastica” è l’iniziativa sportiva e solidale dedicata a una giovanissima ginnasta che ci ha lasciato troppo presto: la piccola Amelia Sorrentino. La manifestazione, che si svolgerà domenica 12 maggio alle ore 18:00 al PalaPirastu di Cagliari, unirà uno spettacolo di fantasia della ginnastica ritmica e artistica a una raccolta fondi a favore dell’associazione Amelia Sorrentino APS.



Organizzano l’evento Valentina Angius, presidente della ASD Cristoforo Colombo assieme ad Anna Rita Meloni, vicepresidente dell’ASD Gymnos Pirri ed Elizabeth Soru, presidente della ASD Ritmica Pula in collaborazione con gli enti di promozione sportiva AICS, CSI, CSEN, MSP e il patrocinio del Comune di Cagliari e del CONI Comitato Regionale Sardegna.



Tutti i fondi raccolti al netto delle spese sostenute per l’organizzazione dell’evento, saranno interamente devoluti a favore dell’associazione Amelia Sorrentino APS per l’acquisto di apparecchiature mediche diagnostiche per il Pronto Soccorso Pediatrico e il Reparto Pediatrico dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari.



”Con questa iniziativa, vogliamo ricordare la gioia e l’amore che la piccola Amelia aveva per lo sport e aiutare i suoi genitori a raccogliere fondi che possano aiutare e salvare piccole vite umane. Ho avuto la fortuna di essere la sua istruttrice di ginnastica ritmica e ho quindi toccato con mano l’entusiasmo di Amelia per questa disciplina.

Con la raccolta fondi, al netto delle spese sostenute per l’organizzazione dell’evento, contiamo di dare un nostro contributo all’APS Amelia Sorrentino per sostenere la ricerca scientifica rivolta allo studio, prevenzione e cura di patologie infantili.”

Queste le parole di Valentina Angius per descrivere le motivazioni di tutte e tre le organizzatrici dell’iniziativa.

IIn pedana con Amelia – lo Spettacolo di Fantasia della Ginnastica” inizierà alle ore 18:00 e sarà caratterizzato da un susseguirsi di coreografie a tema libero.

Le coreografie saranno giudicate da una giuria VIP e da una giuria popolare rappresentata da una parte del pubblico presente.

Al termine della manifestazione ci sarà la premiazione e la consegna del trofeo alla migliore coreografia e l’estrazione della lotteria per l’assegnazione del biglietto vincente.

