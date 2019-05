“Il mio pieno supporto agli allevatori alle amministrazioni e i Sindaci che in questo week-end a Barumini hanno organizzato una manifestazione volta a promuovere il lavoro degli allevatori e le razze ovine che in Sardegna vengono allevate da secoli.

Operatori del settore che amano e credono nel loro lavoro e che si impegnano tutti i giorni per valorizzare il territorio e la loro realtà lavorativa culturale e sociale.

I dati rilevati nelle aziende zootecniche sono di proprietà degli allevatori e in virtù di questo sono legittimati a mostrare i loro animali e i risultati di una selezione che va avanti dal 1927.

Non può un ente diffidare i propri associati e concittadini a fermare un percorso di selezione che va avanti da oltre 90 anni.

Un appello al futuro assessore della Regione Sardegna affinché possa intervenire garantendo agli allevatori la possibilità di poter proseguire con la selezione senza vincoli burocrati.

Voglio ricordare che le razze ovine sarde sono tra le migliori selezioni ovine da latte al mondo.

Le associazioni devono promuovere interventi come le manifestazioni di Barumini, al contrario ho personalmente constatato uno scarso interesse nel portare avanti la selezione delle nostre eccellenze regionali.

Se sono veramente interessati a fare gli interessi degli allevatori che prendano posizioni su una situazione assurda come questa e che dimostrino l’interesse a portare avanti la selezione della razza ovina in tutto il territorio regionale.

Colgo l’occasione per richiedere al nascente Governo Regionale di porre fine a questo monopolio il prima possibile.

Abbiamo bisogno di persone che uniscano e non che dividano e lo stesso vale per gli enti. I ruoli all’interno delle amministrazioni devono essere coperti da donne e uomini del territorio che conoscano i bisogni reali delle singole realtà e non da persone legate a filo diretto con associazioni o enti che spesso poco o nulla fanno per il territorio.

Dobbiamo pensare alle nostre realtà senza vincoli esterni, abbiamo settori strategici come la pastorizia, l’agricoltura, la pesca, l’apicoltura che devono ripartire il prima possibile senza essere messi sotto scacco dagli interessi dei singoli.

Sono a disposizione con qualunque ente, associazione, schieramento politico nonché il futuro Governo Regionale a portare avanti in Parlamento ogni iniziativa utile per i nostri allevatori.”

On. Luciano Cadeddu

Commenti

comments