È di 5.253 elettori l’affluenza definitiva alle primarie del centrosinistra a Cagliari per la scelta del sindaco in vista delle comunali del 16 giugno. Nella sede del Pd in via Emilia è in corso lo spoglio. Secondo quanto apprende l’ANSA Francesca Ghirra (Campo Progressista) è avanti sugli altri due candidati Marzia Cilloccu e Matteo Lecis Cocco Ortu.

