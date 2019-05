È festa in via Emilia per i sostenitori di Francesca Ghirra che ha vinto le primarie del centrosinistra che si sono svolte oggi.

Il dato finale è di 5.253 elettori che hanno partecipato al voto delle primarie a Cagliari.

Francesca Ghirra (Campo Progressista) vince e sarà la sfidante di Paolo Truzzu del centrodestra.

