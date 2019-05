La settimana riserva tante novità per tutti i segni zodiacali. Venere annuncia instabilità in amore per i segni d’aria, che dovranno cercare di migliorare la propria relazione con il partner se vorranno mantenerla ancora. Tuttavia, la situazione sarà resa difficile dalla disposizione di Mercurio e Urano che tenderanno a complicarla. La Luna sarà invece nei segni di terra e supporterà ogni loro iniziativa, sia sentimentale che lavorativa, conducendole al successo. Ci saranno incontri importanti, ma bisognerà valutare ogni rischio prima di lasciarsi andare. Settimana ideale per i segni di fuoco per sistemare alcune questioni rimaste in sospeso. Un po’ di confusione nella sfera sentimentale porterà dubbi e incertezze, perciò bisognerà affidarsi al cuore per decidere. Anche se qualcosa non andrà come previsto sarà meglio mantenere la calma. Giornate positive in arrivo per i segni d’acqua, l’intesa in amore migliorerà e ci saranno ottime occasioni per i single che decideranno di accasarsi. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: durante questa settimana la presenza di Venere nel vostro segno complicherà la situazione amorosa, fino a generare divergenze con il partner che potrebbero compromettere la vostra relazione. Improvvise gelosie l’uno verso l’altro creeranno tensioni, ma nel fine settimana le cose si sistemeranno. I single saranno pervasi da impeti di passione che difficilmente riusciranno a controllare.

Lavoro: Mercurio sarà nel vostro segno e dunque dovrete approfittarne per farvi avanti sul lavoro. Buone notizie in arrivo per coloro che attendono una risposta oppure hanno intrapreso nuovi progetti. Le giornate più fortunate saranno giovedì e venerdì, ottime per osare negli investimenti.

Toro

Amore: la settimana vi ricompenserà finalmente di tutti i vostri sforzi, ma rischiate di rendervi indifferenti al vostro partner. Per evitare discussioni cercate di dare le giuste attenzioni alla vostra metà e di prendervi cura del vostro rapporto. Per i single gli incontri importanti non mancheranno, ma attenzione a qualche piccolo imprevisto tra lunedì e martedì.

Lavoro: sarà una settimana ricca di soddisfazioni al lavoro, soprattutto nelle giornate di lunedì e mercoledì. Grazie alla vostra determinazione, infatti, otterrete dei guadagni molto interessanti, che vi ricompenseranno delle fatiche che avete affrontato nell’ultimo periodo. Potete ben dire di aver raggiunto i vostri obiettivi.

Gemelli

Amore: in amore potrebbe esserci un po’ di nervosismo a causa di problemi esterni che creeranno controversie con il partner. Agitarsi e stare in ansia non servirà a nulla, anzi potrebbe solo far peggiorare le cose. Chi nell’ultimo periodo ha iniziato una nuova frequentazione, potrebbe finalmente aver incontrato la persona giusta, e d’un tratto potrebbe mettere fine alla vita da single.

Lavoro: sarà una settimana molto fruttuosa al lavoro per i Gemelli, sul lavoro potrebbero infatti palesarsi novità importanti, soprattutto tra giovedì e venerdì. Nel fine settimana sarà meglio staccare la spina e dedicarsi al relax e ad altri interessi, lasciando da parte i pensieri e le preoccupazioni professionali.

Cancro

Amore: l’inizio della settimana porterà qualche bella sorpresa nella sfera amorosa. Chi ha avuto sospetti di tradimenti chiarirà ogni cosa e l’intesa si ristabilirà portando armonia e serenità nelle coppie. E’ un buon periodo anche per chi è solo e sta cercando qualcuno con cui condividere il futuro e le cose belle della vita.

Lavoro: a livello professionale questa settimana potrebbero sbloccarsi alcune situazioni che vi tenevano in ansia. Nonostante il lavoro non sarà dalla vostra parte sarete carichi di energia e gli impegni non vi mancheranno. Anche se non troverete subito la soluzione giusta, insistete, cercando però di non causare discussioni con i colleghi.

Leone

Amore: se siete in coppia la vostra relazione questa settimana non attraverserà momenti piacevoli, e dare la colpa agli altri non è certamente la soluzione ideale per risolvere la questione. Cercate invece di essere più calmi con la vostra dolce metà, e sicuramente la situazione migliorerà. La settimana sarà ricca di incontri per chi cerca l’anima gemella.

Lavoro: la settimana inizierà portando un po’ di cattivo umore anche sulla sfera lavorativa. Già da Lunedì la Luna vi sarà opposta, tuttavia qualcosa cambierà con il passare dei giorni e riuscirete a intravedere soluzioni alternative per porre rimedio a qualsiasi questione, anche la più spinosa.

Vergine

Amore: in questo periodo l’amore non è al top e sarete portati a mettere in discussione le vostre relazioni. Qualcuno potrebbe non essere più convinto dei propri sentimenti per il partner, ma bisognerà riflettere prima di passare alle decisioni drastiche. Fine settimana bollente per i single, l’estate si avvicina e gli incontri si fanno sempre più eccitanti.

Lavoro: godrete di una settimana ricca di guadagni al lavoro, grazie ad un avanzamento rapido dei vostri progetti lavorativi. In particolare a cominciare da giovedì si aprirà un periodo molto interessante dal punto di vista professionale, che culminerà con la conclusione di trattative interessanti. Avrete anche la stima dei vostri colleghi.

Bilancia

Amore: settimana molto positiva per l’amore, ci saranno slanci di passione tra le coppie, che daranno maggiore impulso al rapporto. Ottimo il weekend per vivere emozioni intense, alcuni del segno sceglieranno di passarlo in qualche località rilassante. In arrivo nuovi amori per i single, molti saranno autentici.

Lavoro: questa settimana Mercurio non vi sarà più opposto e così si concluderà una fase della vostra vita poco positiva. Sono in arrivo delle rivincite sul lavoro, che vi gratificheranno non poco. Finalmente ritroverete l’energia perduta e vi sentirete molto più sereni.

Scorpione

Amore: questa settimana dovrete cercare di sistemare alcune questioni rimaste in sospeso. La sfera sentimentale è un po’ confusa e non avete chiaro come agire. Una buona riflessione e una mano sul cuore potrebbe aiutarvi, ma saranno le emozioni a indirizzarvi verso la soluzione giusta. Mercoledì e giovedì saranno delle giornate molto fortunate per chi desidera fare nuovi incontri.

Lavoro: tornerà il malumore per qualcosa che va storto sul lavoro, e sarete parecchio suscettibili nei confronti di chi vi sta attorno. Cercate di evitare le discussioni superflue che potrebbero solo farvi innervosire ancora di più. Solo con la calma potrete affrontare tutto con positività.

Sagittario

Amore: durante questa settimana sarete più attivi con il partner e anche più romantici, tanto che organizzerete serate intime e anche gite fuori porta. Alcune coppie potrebbero prendere decisioni molto serie e impegnative, come quella di convolare a nozze. Per i single c’è invece bisogno di fare chiarezza e di capire quali sono le priorità.

Lavoro: se dovete realizzare un progetto importante, non attendete, la settimana è propizia per realizzare le vostre ambizioni. Potrete puntare in alto, avrete infatti le giuste occasioni per crescere professionalmente e per farvi notare da chi sta in alto. Giocate bene le vostre carte.

Capricorno

Amore: cercate di concentrarvi sul vostro partner durante questa settimana, la mancanza di attenzione nei confronti di chi amate potrebbe generare del nervosismo e scatenare litigi inutili. Basterà davvero poco per placare ogni tensione, un abbraccio, una parola affettuosa, e metterete a tacere ogni rancore! Grandi novità per i single, sarete intriganti e pronti a fare conquiste.

Lavoro: la presenza di Marte nel segno vi darà grande forza e vi permetterà di affrontare ogni problematica con lucidità. Tuttavia, preparatevi anche al peggio e non fatevi prendere dal nervosismo nel caso le cose non andranno come sperate.

Acquario

Amore: se siete in coppia potrete tirare un sospiro di sollievo perché questa settimana sarà favorevole per l’amore. L’intesa tra le coppie è quindi destinata a migliorare e con il transito di Venere nel segno i rapporti si rafforzeranno. Domenica potrebbe presentarsi una bella occasione da cogliere al volo per chi è in cerca della dolce metà.

Lavoro. belle opportunità in arrivo da lunedì, la settimana preannuncia tante novità positive per la sfera lavorativa. Sarete pieni di idee e porterete al successo tante iniziative, tutti vi cercheranno e si complimenteranno con voi per le vostre capacità. Sfruttate al massimo la positività di questa settimana.

Pesci

Amore: state attraversando un periodo complicato nella vostra vita sentimentale. Purtroppo ci saranno poche occasioni per fare chiarezza nella vostra relazione, ma alcuni rapporti si risolveranno e potranno proseguire senza intoppi, altri si romperanno. Qualcuno potrebbe avere dei crolli emotivi in amore, sarà dunque meglio non pensare al passato. I single potranno avere ritorni di fiamma, pensate bene a ciò che fate.

Lavoro: attenzione a non innervosirvi troppo sul lavoro, questa settimana non sarà facile mantenere tutti gli impegni. Per fortuna da giovedì le cose andranno per il meglio e potrete fare un bel salto in avanti con i vostri progetti lavorativi.

