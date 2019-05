Dalle prime luci dell’alba, nel territorio del Medio Campidano, i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari, in particolare della Compagnia di Villacidro (che ha condotto l’indagine) con il supporto dei colleghi delle Compagnie di Sanluri e di Iglesias, dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna e dei cinofili della Compagnia di Cagliari, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di quattro persone resesi responsabili, a vario titolo, di reati in materia di stupefacenti.

Sono in corso le perquisizioni a carico sia degli arrestati, sia di altri indagati non colpiti da analoga misura restrittiva.

Commenti

comments