“Il Comune di Sassari ha delle priorità. Il sindaco di Sassari ha delle priorità. Creare un nuovo servizio e affidare un incarico da 100mila euro a un nuovo dirigente non è una priorità, soprattutto se mancano solo 60 giorni alle elezioni amministrative”. Così Desire Manca, capogruppo sassarese del Movimento Cinque Stelle in Consiglio regionale in riferimento alla delibera che, incomprensibilmente e anacronisticamente lo scorso 18 aprile ha modificato la macrostruttura accorpando il Suape alla Pianificazione Urbanistica.

Il documento contiene una lunga premessa in cui l’accorpamento viene spiegato e giustificato quasi come fosse inevitabile atto d’attenzione ed efficientemente della struttura. Si parla di adeguamento alle sollecitazioni da vincoli riguardanti la riduzione del personale e il contenimento della spesa pubblica. Si parla di ottimizzazione, coordinamento e semplificazione dei processi. E ancora di sviluppo economico, programmazione, gestione del patrimonio immobiliare e supporto amministrativo all’attività negoziale verso terzi.

Il Comune istituisce quindi il Settore Valorizzazione del Patrimonio comunale, Contratti e Politiche della Casa e il Settore Pianificazione Urbanistica, Attività produttive e Edilizia privata. “La soluzione individuata, a 60 giorni dall’apertura delle urne, sembra essere l’unificazione dei soggetti e delle competenze, con conseguente migliore e più coordinato impiego delle risorse umane all’interno dei vari settori. La riforma della macrostruttura è quindi la panacea di tutti i mali, certamente per il dirigente preposto che intanto salirà di fascia e vedrà conseguentemente aumentare il suo stipendio. La domanda è: era proprio necessario?”.

