Incidente stradale questa mattina a Pirri. Una Fiat Uno guidata da un 85enne di Cagliari proveniente da via Giovane Italia attraversava l’incrocio, regolato dallo stop, con via Vesalio quando si è scontrata con un motociclo condotto da un 52enne di Cagliari proveniente da Monserrato che percorreva via Vesalio, il quale non riusciva a evitare l’urto.

Il conducente della Fiat Uno non si è fermato per prestare soccorso e si è allontanato dal luogo dell’incidente mentre lo scooterista è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato con assegnato codice giallo al pronto soccorso dell’Ospedale Santissima Trinità.

L’automobilista, rintracciato presso la propria abitazione, verrà denunciato all’autorità giudiziaria e la patente gli é stata immediatamente ritirata dalla Polizia Municipale intervenuta sul posto per i rilievi di legge.

