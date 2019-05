Esplosione questa notte davanti alla sede degli Irriducibili della Lazio, all’Appio Tuscolano.

I fatti si sono verificati verso le tre e mezza, davanti alla sede della gruppo tra le più importanti della tifoseria della Curva Nord della squadra di calcio; l’esplosione è avvenuta in via Amulio, al civico quarantasette, senza provocare feriti, data l’ora tarda in cui si è verificata.

Sul luogo sono intervenuti gli agenti di pattuglia del Commissariato di polizia dell’Appio, oltre agli agenti della scientifica e agli investigatori della Digos, con il fine di analizzare le tracce ancora presenti dell’esplosione.

