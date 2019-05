Tre persone destinatarie del provvedimento di fermo nell’ambito della doppia inchiesta condotta dalla squadra mobile e dalla Digos di Cagliari sull’immigrazione clandestina sono ancora ricercate.

Sono invece Francesco Alessi di Monserrato e Pier Paolo Farci di Selargius, i due segretari della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale per i quali è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, In manette gli interpreti Sasanka Kundu e Asad Molla, destinatari anche del provvedimento di fermo, entrambi residenti a Cagliari, e il connazionale Ali Ahmed che risiede nel capoluogo.

Sottoposti a fermo anche Massimo Canu e i bengalesi Abu Salam, all’epoca dei fatti presidente della comunità bengalese a Cagliari, e infine Alauddin Md.

