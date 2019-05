Federatzione Isport Natzionale Sardu ha comunicato, in un comunicato stampa, che il direttivo, fatte le opportune valutazioni, ha “ritenuto di dover rinviare la partecipazione della Natzionale Sarda ai prossimi appuntamenti internazionali CONIFA”.

“Con rammarico dobbiamo prendere atto che, nonostante l’impegno di CONIFA Europa nel cercare di risolvere le problematiche da noi sollevate, non ci siano le garanzie organizzative e logistiche per consentire alla Natzionale Sarda, composta da calciatori professionisti, di affrontare una trasferta così impegnativa – prosegue la nota – riteniamo opportuno in questo momento concentrarci sulla competizione contro la Corsica del 2 Giugno a Olbia”.

“Desideriamo confermare la nostra permanenza in CONIFA e attendere di conoscere i programmi dei prossimi appuntamenti internazionali CONIFA”, conclude il direttivo.

