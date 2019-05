“Aveva usato la macchina privata per andare al giuramento al Quirinale e ora sale su aereo militare della presidenza del Consiglio per fare campagna elettorale. Davvero un bel cambiamento per il ministro Di Maio, che sabato scorso ha utilizzato questo mezzo per raggiungere la Sardegna”.

Lo scrive sulla sua pagina Fb il deputato del Pd Gavino Manca che commenta: “Quasi uno schiaffo a un territorio letteralmente imprigionato dal pasticcio della continuità territoriale. E una bella caduta di stile per chi esibiva i biglietti aerei da comune cittadino per le trasferte istituzionali e criticava l’acquisto di un areo da parte del governo Renzi. Tutto questo per venire in Sardegna e attaccare un alleato di governo a fini elettorali. Lo spettacolo offerto da questa maggioranza è sempre più penoso e sconfortante” conclude.

