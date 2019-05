Alla lettura della sentenza che lo ha condannato all’ergastolo, l’agente penitenziario Mario Sanna è stato preso dalla disperazione: “Io sono innocente dottoressa. Sono innocente”, ha urlato. “Nella mia vita ho fatto solo del bene. Queste sono calunnie. Calunnie gratuite. Io ho girato tutta l’Italia combattendo contro i malavitosi e questo è il premio”.

Sanna in primo grado era stato assolto, così come gli altri due imputati oggi condannati all’ergastolo in appello. Vandi, Pinna e Sanna erano difesi rispettivamente dagli avvocati Patrizio Rovelli e Fabrizio Rubiu, Luca Sciaccaluga, e Agostinangelo Marras, mentre gli altri due agenti penitenziari, Sotgiu e Faedda, oggi prosciolti per prescrizione del reato, erano difesi dai legali Giulio Fais e Gabriele Satta.

