Si occupavano di coltivare marijuana e spacciarla insieme a cocaina, soprattutto nella zona del Medio Campidano. Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri della Compagnia di Villacidro nell’ambito di un’ampia indagine mirata a frenare lo spaccio di droga, denominata ‘Red store’. In carcere su ordinanza di custodia cautelare sono finiti Cristiano Annis, 39 anni di Guasila, Massimo Marras, 36 anni di Sardara, Andrea Medda, 41 anni di Gesturi e Luigi Schirru, 35 anni di San Sperate. Tutti sono accusati di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. In manette è finito anche Paolo Meloni, 28 anni di San Sperate. Oggi i carabinieri nel corso delle perquisizioni legate all’operazione ‘Red Store’ hanno trovato nella sua abitazione 140 grammi di marijuana. Domani il 28enne sarà processato per direttissima.

Le indagini dei militari di Villacidro sono scattate nel 2018. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri Marras sarebbe stato il finanziatore del gruppo criminale per il filone della marijuana: avrebbe messo a disposizione 20mila euro per avviare la coltivazione di droga. Annis si occupava di controllare la piantagione, mentre Medda avrebbe recuperato tutto l’occorrente per prendersi cura delle piante. A far scattare gli accertamenti sono stati un primo sequestro di una piantagione avvenuto lo scorso anno in un terreno a Orosei con l’arresto di Annis, ma anche una soffiata sul fatto che lo stessi Annis insieme a Medda avrebbero nascosto 70 kg di marijuana, che non è stata mai ritrovata. Oggi sono scattati gli arresti e le perquisizioni. Nell’abitazione di Luigi Schirru, son stati trovati 220 grammi di cocaina, 50 di marijuana e 14mila euro in contanti. Ma non solo: sequestrate anche banconote per 600 euro macchiate di inchiostro.

Su questo denaro sono in corso accertamenti per verificarne la provenienza, non si esclude che possa far parte del bottino di una rapina. Nell’abitazione di Andrea Medda sono state trovate quattro cassette di plastica con dentro 101 bicchieri pieni di terriccio in cui erano stati piantati germogli di canapa.

Commenti

comments