Anche tre ragazzine 13enni denunciate per furto

Nel corso del fine settimana i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia hanno effettuato numerosi controlli alla circolazione stradale attraverso posti di blocco e posti di controllo tra Olbia, Porto Rotondo e Arzachena, ed hanno fermato e denunciato 5 persone alla guida in stato di ebbrezza e una persona sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ai quali sono state sequestrate le rispettive auto e ritirate le patenti di guida.

Ad Arzachena e Olbia, durante i posti di blocco, sono state fermate e denunciate tre persone per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, perché trovati in possesso di coltello. I coltelli sono stati sequestrati e i tre denunciati alla Procura di Tempio Pausania.

Nella notte del primo maggio alcuni turisti francesi, probabilmente sotto l’effetto di sostanze alcoliche, avevano rubato un trattorino “Bobcat” e lo avevano utilizzato per divertirsi sul lungomare per poi abbandonarlo lontano dal luogo del furto e fuggire. I Carabinieri di La Maddalena, dopo alcuni giorni di indagini, grazie anche al sistema di videosorveglianza, hanno individuato i 5 francesi, provenienti dalla Corsica, tutti tra i 21 e 23 anni, e li hanno denunciati per furto aggravato.

A Olbia invece i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile ha denunciato alla Procura per i Minorenni di Sassari tre ragazze tredicenni che avevano rubato abbigliamento per un valore di circa 140 euro presso un negozio del Centro Commerciale Auchan. Le giovani si erano organizzate per rompere i sistemi antitaccheggio della merce e nascondere tutto all’interno di un giaccone, ma una volta individuate, la merce è stata restituita al titolare del negozio, le tre sono state affidate ai rispettivi genitori e la situazione è stata segnalata anche ai Servizi Sociali che dovranno monitorare l’evoluzione del comportamento delle ragazze, ancora giovanissime.

Commenti

comments